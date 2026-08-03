توفي السيد ناصيف الياس حروق والد زوجة المقدم الركن طانيوس جرجس من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٨/٣ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - الزلقا - المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٨/٤ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.