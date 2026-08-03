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Published by lebarmy16 on اثنين, 08/03/2026 - 12:21
توفي السيد ناصيف الياس حروق والد زوجة المقدم الركن طانيوس جرجس من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
توفي السيد ناصيف الياس حروق والد زوجة المقدم الركن طانيوس جرجس من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٨/٣ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة النجاة - الزلقا - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٨/٤ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الاثنين, أغسطس 3, 2026