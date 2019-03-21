وفد إيطالي في الـخيام إطلع على سير نزع الألغام

إعداد: نينا عقل خليل

زار وفد من السفارة الإيطالية يرافقه إعلاميون محليون وأجانـب, منطـقة الخيام, للإطـلاع على عمل شركة “سوجلما” الإيطالية التي تقوم بتنفيذ برنامج محدود لنزع الألغام في بلدة الخيام بدعم من الحكومة الإيطالية.

حضر اللقـاء عن الجانـب الإيطالي, القنـصل الإيطـالي العام السيد دييغو برازيوللي ومسـؤول شركة “سوجلما” العاملة في لبنان السيد فابريزيو جنسيني. اما عن الجانب اللبنـاني فقد حضر رئيس قسـم الإعلام في المكتب الوطني لنزع الألغام المقدم تقي الدين التنير والرائد عبدو صوما من مديرية المخابرات.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وجّهها المقدم التنير شاكراً الحكومة الإيطالية على المساعدات التي تقدمها دعماً لبرنامج نزع الألغام الذي ينفذه الجيش اللبناني. ثم قدّم إيجازاً عن دور الجيش في تنفيذ المهمة.

بعدها, جرى عرض موجز لعمل الشركة في ما يختص بنزع الألغام لأهداف إنسانية قدمه رئيسها السيد جنسيني. كما وجّه القنصل العام الإيطالي كلمة أكد خلالها أن الحكومة الإيطالية تساعد دولاً كثيرة للتخلص من مشكلة الألغام, منوهاً بالعمل بين الدولتين لما فيه مصلحة الإنسان وسلامته.