وفد عسكري كويتي يزور لبنان للإطلاع على الوضع الراهن لمشكلة الألغام

إعداد: نينا عقل خليل

قام وفد عسكري من دولة الكويت بزيارة الى لبنان للوقوف على الوضع الراهن لمشكلة الألغام في لبنان. ضمّ الوفد: العقيد الركن عبد الوهاب يعقوب السلاحي, الرائد صالح غانم الخالدي, الرائد الركن عادل حاجي جاسم والرائد عبد اللطيف نزال العازمي.

تخلل برنامج الزيارة, اجتماع عمل عقد في مكتب نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن عصام عطوي مع الفريق العسكري الكويتي, للإطلاع على خطة نزع الألغام التي ينفذها الجيش اللبناني ولبحث سبل تأمين المساعدات اللازمة لمعالجة مشكلة الألغام في الجنوب المحرر وفقاً للحاجات والمتطلبات.

بداية, رحب العميد الركن عطوي باسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان بالوفد الزائر, وأشاد بالعلاقة الأخوية والمتينة مع دولة الكويت وبالمهمة النبيلة والإنسانية التي يتلقاها لبنان من الدول والمنظمات المانحة.

وبدوره, شكر رئيس الفريق العسكري الكويتي العقيد الركن السلاحي, العميد الركن عطوي على حسن الإستقبال, وأوضح بأن هدف الزيارة إستطلاع البقع الملغومة وتكوين فكرة واضحة عن الوضع في الجنوب ليصار الى تقديم المساعدة اللازمة وفقاً للحاجات والمتطلبات.

كما زار الوفد الكويتي المكتب الوطني لنزع الألغام, واستمع الى إيجاز قدّمه رئيـسه العميد الركن جورج صوايـا حول ظروف إنشاء المكتب الوطني لنزع الألغام, تنظيمه, مهامه, قدراته وخطة العمـل الستراتيجية. واطلع الوفد الزائـر الى مهـام وقدرات قسم العمليات والأعمال المنجزة والى مهام قسم الإعلام وعلاقته مع المنظمات غير الحكومية.

تلا الإجتماع, جولة ميدانية للوفد على حقول الألغام الموجودة في جنوب لبنان للإطلاع على التقنيات المعتمدة من قبل الجيش اللبناني للكشف على الألغام وإزالتها.

وفي وقت لاحق, زار الوفد قيادة فوج الهندسة واطلع على عمل سرايا الهندسة في الجيش اللبناني.

ختاماً, تمّ في المكتب الوطني لنزع الألغام تقييم الزيارة وإطلاع الوفد الكويتي على احتياجات الجيش اللبناني من معدات وتجهيزات لتنفيذ الخطة الستراتيجية لنزع الألغام في لبنان.

وقد أعرب رئيس الوفد العقيد الركن السلاحي عن شكره لقائد الجيش وعلى التسهيلات التي قدمها المكتب الوطني لنزع الألغام للوفد لإتمام مهمته, إضافة الى نية دولة الكويت بتقديم المساعدات للجيش اللبناني لتنفيذ خطته الستراتيجية.