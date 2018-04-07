وفد عسكري من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية زار لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

في إطـار الزيارات المتبادلة بين الجيشـين الشقيـقين اللبـناني والأردني والـهادفة الى تفعـيل سبل التعاون وتبادل الخبرات العسكرية, زار وفد عسكري من هيئة التوجيه في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية لبنان. استمرت الزيارة أسبوعاً وضمّ الوفد قائد الكلية العميد الركن قاصد محمود صالح و23 ضابطاً.

استهل الوفد الأردني جولته في وزارة الدفاع الوطني, حيث زار قائد الجيش ورئيس الأركان ونائبه للعمليات, حضر بعدها إيجازاً حول نشأة الجيش اللبناني, ألقاه العقيد الركن غابي القاعي.



وتضمن البرنامج أيضاً, زيارة الوفد الى قيادة اللواء الثاني عشر حيث استقبله قائده العقيد الركن عبد المعين أبو شاهين الذي عرض إيجازاً عن اللواء ومهامه, ثم أقيم حفل غداء حضره أركان اللواء وضباطه وتبودلت خلاله الهدايا التذكارية.

وفي وقت لاحق, زار الوفد المدرسة الحربية وكان في استقبالهم قائدها العميد الركن بسام يحيى ومساعده والأركان وقادة اللفائف وعدد من الضباط المدربين. واستمع الوفد الى إيجاز حول مهام المدرسة وأساليب التعليم والمناهج المتبعة فيها قدمه قائد لفيف التدريب. كما كانت له جولة على بعض أرجاء المدرسة, أعقبها حفل تبادل أنخاب وتبادل الدروع التذكارية.

وزار الوفد لاحقـاً, كليـة القـيادة والأركـان في الريحانية, حيث استقـبله قائـدها العـميد الركـن أمـين حطيط وضباط, وتعرف الوفد خلال الزيارة الى نشاطات الكلية وعمـلها في مجال التدريـب والمنهـاج المعتـمد. ثم أقـيم حفـل تبادل أنخاب في مقصف الكلية, تبودلـت خلاله الدروع التذكارية والهدايـا, ودوّن رئيس الوفـد العميد الركـن صالـح كلـمة على السـجل الذهبـي.

كذلك زار الوفد قيادة منطقة الجنوب حيث تعرّف الى مهامها, وانتهت الزيارة بحفل غداء في نادي ضباط قيادة المنطقة بحضور قائدها العميد الركن سليمان بو رزق وضباطها.



وشمل برنامج الزيارة أيضاً قاعدة بيروت الجوية, حيث كان قائدها العقيد الركن الطيار غسان شاهين مع عدد من الضباط في استقبال الوفد الزائر, وفي استراحة الطيارين شارك الوفد في مراسم تكريم العلم, ثم استمع الى شرح حول تاريخ القاعدة ومهامها, أعقبته جولة على مهبط ومرآب الطوافات وعلى غرفة التراث.

وفي قاعـدة بيروت البحرية, استقبـل الوفـد قائد القوات البحرية العـميد الركن البحري جورج معلوف, وقدّم مساعده المقدم الركن البحري جوزف غضبان إيجازاً تعرف من خلاله الوفد الى القوات البحرية.



وانتقل بعدها الزائرون الى قاعدة جونية البحرية حيث استقبلهم قائدها العقيد البحري نزيه بارودي الذي عرض إيجازاً حول صيانة هياكل المراكب والمحركات الخارجية. ثم كانت جولة بحرية على متن مركب الإنزال صور للتعرف على طريقة عمل الطاقم وإمكانية التحميل.

وكانت للوفد جولات سياحية على العديد من المواقع الأثرية والسياحية في لبنان. كما أقامت قيادة الجيش مآدب غداء وعشاء على شرف الوفد الزائر.