وفد من ضباط القيادة حضر حفل تخريج في الأكاديمية العسكرية العليا في دمشق

إعداد: نينا عقل خليل

بدعوة من شعبة التنظيم والادارة - فرع المراسم لدى القيادة السورية الشقيقة، حضر قائد كلية القيادة والأركان العميد الركن محمد عباس على رأس وفد من ضباط قيادة الجيش، حفل تخريج دورة القيادة والأركان - الدفعة 62 ودورة الأركان الثانية، في الأكاديمية العسكرية العليا في صالة قصر الأمويين في دمشق.

وفي خـتام الاحتفال، هـنأ العميد الركن عباس الضباط اللبنانيين الذين تابعوا الدورة، وشـكر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية السورية ممثلة بوزير الدفاع العماد حسن تركماني، وادارة الأكاديمية العسكرية العليا على التسهيلات التي قدّمت للضباط اللبنانيين خلال الدورة.

كذلك، حمّل العماد تركماني رئيس الوفد رسالة اعتزاز وتقدير وثقة بقيادة الجيش بشخص قائدها العماد ميشال سليمان.