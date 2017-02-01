وفد من كلية القيادة والأركان الفرنسية زار لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

قام وفد عسكري قوامه 90 ضابطاً من كلية القيادة والأركان الفرنسية بزيارة أكاديمية الى لبنان استمرت نحو ستة أيام. استقبل الوفد في مطار بيروت الدولي قائد منطقة بيروت العميد الركن حسين الحجار ممثلاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وخلال زيارة الوفد الى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، استمع الى محاضرة عن الجيش اللبناني في قاعة العماد نجيم ألقاها العميد الركن رضوان بيضون من مديرية التعليم، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسين شاهين ممثلاً العماد قائد الجيش، وضباط من قيادة الجيش ومن كلية القيادة والأركان اللبنانية. أعقبت المحاضرة أخرى عن تاريخ كلية القيادة والأركان ومهام وأساليب التعليم والمناهج المتبعة فيها. كما وضع الوفد إكليلاً من الزهر على نصب الخالدين بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن طعان حرب قائد مقر عام الجيش وضباط من كلية القيادة والأركان. وفي وقـت لاحق، زار الوفد العسكري كلية القيادة والأركان، فاستقبلهم قائدها العميد الركن محمد عباس وضباطه، حيث استمعوا الى إيجـاز عن الكلية، ثم جرى حفل تبادل أنخـاب قدم خلاله العميد الركن عـباس هدية تذكاريـة لرئيـس الوفد. وتخللت الزيارة أيضاً، حفلات استقبال على شرف الوفد العسكري حضرها عدد من الضباط اللبنانيين، الى جولات على المراكز السياحية في لبنان.