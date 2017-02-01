وفد من مجموعة دعم الأعمال المتعلّقة بالألغام MASG في لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

استقبل رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام العميد الركن زياد نصر، في حضور عدد من الضباط، وفدًا من مجموعة MASG التي تضمّ سفراء ودبلوماسيين ومسؤولين في برامج عالمية في مجال الأعمال المتعلّقة بالألغام، ودائرة الأمم المتّحدة المختصّة بهذه الأعمال في نيويورك UNMAS. وقد اطّلع الوفد خلال الزيارة على مراحل تنفيذ البرنامج اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام. كما زار الوفد المركز الإقليمي للأعمال المتعلّقة بالألغام في النبطية، وقيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- الناقورة، وقيادة القطاع الغربي التابع لهذه القوات، ومنطقة الخط الأزرق. كما جال الوفد في المدرسة الإقليمية في منطقة حمانا، واستمع إلى شرحٍ حول دورها وعملها، وعاين العمل في حقل ألغام (في منطقة جبل لبنان) تتولّى تنظيفه فرق من جمعيّة المساعدات الكنسية الدانماركية DCA.