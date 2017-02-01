وفد من وزارة الخارجية الاميركية زار لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

قام المسؤول الرسمي عن عمليات نزع الألغام في لبنان السيد مات مورفي من وزارة الخارجية الأميركية بزيارة الى لبنان، وذلك لمناقشة ومراجعة برنامج نزع الألغام.

تضمنت الزيارة اجتماع عمل مع رئيس المكتب الوطني لنزع الألغام بالوكالة العقيد الركن جان طالوزيان وقائد فوج الهندسة وضباط من المكتب الوطني ومن قيادة الجيش. واستمع السيد مورفي والوفد المرافق له الى ايجاز حول مشروع المسح التقني لحقول الألغام والبقع المشبوهة ومناقشة برنامج نزع الألغام.

وفي البرنامج ايضاً، جولة للوفد الى منطقة النبطية حيث تفقد ورشة لنزع الألغام بالوسائل الميكانيكية تابعة لفوج الهندسة، ثم زيارة ثكنة عصام شمعون حيث اجريت جردة على المعدات المقدمة كهبة من الحكومة الاميركية الى الجيش اللبناني.

وشملت زيارة السيد مورفي والوفد المرافق، جولة على ورشة نزع ألغام في منطقة سوق الغرب، تابعة لفوج الهندسة ايضاً، ثم لقاء عمل في قيادة الفوج في الحازمية اطلع خلاله على المعدات الاميركية المقدمة الى الجيش.

الى ذلك، اقامت قيادة الجيش حفلات استقبال على شرف الوفد في نوادي الضباط (المركزي واليرزة) حضرها ضباط من المكتب الوطني لنزع الألغام ومن قيادة الجيش وفوج الهندسة.