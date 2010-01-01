وفق تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

إعداد: تريز منصور

الصين أكبر دولة مصدّرة في العام 2010

توقع تقرير لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن تصبح الصين أكبر دولة مصدّرة في العالم بحلول العام 2010، متغلّبة بذلك على كل من الولايات المتحدة واليابان والمانيا.وقال التقرير أن نصيب الصين من سوق التصدير العالمي قد يصبح نحو 10 في المئة، وتتقدم بذلك من مرتبتها الرابعة حالياً لتستأثر بالمرتبة الأولى.

يشار الى أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبيرة، قد بلغت نحو 107 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مما يعكس نسبة نمو قدرها 20.7 في المئة، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وتشمل تلك الشركات مؤسسات القطاعين العام والخاص، التي تزيد مبيعاتها السنوية على 5 ملايين يوان صيني.