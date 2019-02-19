وفود أميركية رفيعة تزور قيادة الجيش

في إطار التنسيق والتعاون بين الوحدات الخاصة في الجيشَين اللبناني والأميركي، قام قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel، على رأس وفد عسكري في حضور السفيرة Richard Elizabeth بزيارة إلى لبنان، تخلّلها لقاء مع العماد قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، جرى خلاله التداول في العلاقات الثنائية بين جيشَي البلدين، وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.

شملت الزيارة أيضًا لقاء عُقد في قاعدة بيروت البحرية حضره إلى جانب الفريق الأميركي الزائر، نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزيف سركيس وقائد القوات البحرية العميد الركن البحري حسني ضاهر وقائد فوج مغاوير البحر العميد الركن محمد المصطفى وعدد من الضباط. وتمّت خلاله مناقشة مواضيع تدريبية واختُتم بجولة ميدانية.

وزار لبنان في الإطار نفسه, قائد العمليات الخاصة الأميركية الجنرال Raymond Thomas على رأس وفدٍ مرافق، فعُقد لقاء مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة. ثمّ انتقل الجميع إلى غرفة عمليات القيادة حيث تابعوا تمرينًا تكتيًا في حضور نائبَي رئيس الأركان للعمليات والتجهيز، وضباط من أجهزة القيادة وقادة ألوية وأفواج.