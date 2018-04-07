وفود من الجيش العربي السوري في زيارة سياحية الى لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

ضمن إطار الزيارات الإجتماعية المتبادلة بين الجيشين اللبناني والعربي السوري الشقيقين, زارت ثلاثة وفود من ضباط الجيش العربي السوري لبنان, حيث أمضى كل وفد أسبوعاً فيه.



ضمت الوفود ضباطاً من مختلف وحدات الجيش العربي السوري مع عقيلاتهم. وشمل البرنامج, زيارة الأماكن الأثرية في بعلبك, وقلعة موسى وقصر بيت الدين, ومعتقل الخيام, ومدافن قانا, وصور, والمتحف الوطني, وطرابلس ورحلة الى جزيرة الأرانب, ومغارة جعيتا, وتلفريك حريصا, وقلعة جبيل ومتحف الشمع... وسواها.

وقد رافق الوفود في جولاتهم ضباط من قيادة الجيش ومن مكتب التعاون والتنسيق.