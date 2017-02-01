... وفي الرماية بالمسدس

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أيضًا في إطار رياضة الاستقلال، نظّمت بلدية الدكوانة، وبإشراف الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، بطولة الدكوانة الرابعة في الرماية بالمسدس عيار 9 ملم في نادي سيللو بيللو تحت اسم «كأس العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني».

شارك الجيش في هذه البطولة وحلّ ضباطه في المراكز الأولى على النحو الآتي: الرائد شربل سماحة من منطقة الشمال – فرع المخابرات في المركز الأول، تلاه الملازمان أولان علي فتوني من لواء الحرس الجمهوري ورامي الحويك من فوج المغاوير في المركزين الثاني والثالث.