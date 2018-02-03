... وفي المعرض البلغاري Hemus

شارك الوزير الصرّاف في افتتاح معرض Hemus للعام 2018 الذي أقيم في مدينة Plovdiv في بلغاريا، واطّلع على أبرز الصناعات العسكرية المعروضة وأحدثها.

كان في استقبال الوزير الصرّاف السفير اللبناني في بلغاريا السيّد توفيق جابر، في حضور وفد من الجالية اللبنانية. وقد التقى الوزير الصرّاف خلال افتتاح المعرض، رئيس جمهورية بلغاريا السيّد Rumen Radev الذي أشاد بالعلاقات الثنائية المميّزة بين البلدين، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية اللبنانية في بلغاريا.

من جهته، شكر الوزير الصرّاف الرئيس البلغاري مثمّنًا العلاقات بين الشعبين اللبناني والبلغاري. وعقد اجتماعًا مع نظيره السيّد Karakachanov وبحث معه في علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، لا سيّما في مجال تبادل المعلومات ودعم القوات البحرية في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تحديث سلاح المدرّعات وتأمين حاجات الجيش من الذخيرة.