... وفي بطولتي لبنان والعرب في الرياضات التقليدية الشعبية

- En
- Fr
- عربي
رياضة
شارك فريق الجيش في كأس العالم برياضة الفنون القتالية التي نظّمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونية، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى على النحو الآتي:
|
الإسم والشهرة
|
الرتبة
|
القطعة
|
المسابقة
|
الوزن/الفئة
|
التصنيف
|
حاتم حنا
|
رقيب أول
|
لواء المشاة الثاني
|
رفع المحدلة
|
تحت 70 كلغ
|
الأول
|
جوزف فرح
|
معاون
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المحدلة
|
تحت 70 كلغ
|
الثاني
|
أحمد الخضر
|
عريف
|
فوج الحدود البرية الأول
|
رفع المحدلة
|
تحت 80 كلغ
|
الأول
|
أحمد السباعي
|
مؤهل أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المحدلة
|
تحت 80 كلغ
|
الثاني
|
جانيت خليل
|
جندي
|
مديرية التوجيه
|
رفع المحدلة
|
تحت 90 كلغ
|
الأول
|
محمد بدران
|
جندي
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المحدلة
|
تحت 90 كلغ
|
الثاني
|
محمود نزال
|
رقيب أول
|
لواء المشاة الثاني عشر
|
رفع المحدلة
|
تحت 100 كلغ
|
الأول
|
مصطفى دلول
|
عريف
|
فوج المدفعية الثاني
|
رفع المحدلة
|
تحت 130 كلغ
|
الأول
|
هيثم منذر
|
مؤهل أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المحدلة
|
ماسترز
تحت 70 كلغ
|
الأول
|
حسن طحان
|
رقيب
|
فوج المغاوير
|
رفع الجرن
|
تحت 70 كلغ
|
الثاني
|
علي شومان
|
رقيب أول
|
منطقة البقاع
|
رفع الجرن
|
تحت 80 كلغ
|
الأول
|
عباس طحان
|
مؤهل أول
|
منطقة بيروت – فرع المخابرات
|
رفع الجرن
|
ماسترز
تحت 70 كلغ
|
الثاني
|
رشاد العيناتي
|
عريف
|
فوج التدخل الأول
|
رفع المخل
|
تحت 60 كلغ
|
الأول
|
طلال العريضي
|
عريف
|
القوات البحرية
|
رفع المخل
|
تحت 80 كلغ
|
الأول
|
شادي طوبيا
|
مؤهل أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
تحت 80 كلغ
|
الثاني
|
جوزف عيد
|
رقيب أول
|
فوج المدفعية الثاني
|
رفع المخل
|
تحت 90 كلغ
|
الثاني
|
دياب الهندي
|
رقيب
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
تحت 90 كلغ
|
الثالث
|
الياس الهاني
|
جندي
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
تحت 100 كلغ
|
الأول
|
طارق فواز
|
مؤهل أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
ماسترز
تحت 70 كلغ
|
الأول
|
حسين زيدان
|
معاون أول
|
فوج المغاوير
|
رفع المخل
|
ماسترز
فوق 70 كلغ
|
الأول
|
إيلي الهد
|
مؤهل أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
ماسترز
فوق 70 كلغ
|
الثاني
|
جيهاد عبد الله
|
معاون أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
ماسترز
فوق 90 كلغ
|
الأول
|
وسيم عبيد
|
رقيب أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
رفع المخل
|
ماسترز
فوق 120 كلغ
|
الأول