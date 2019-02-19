رياضة

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... وفي بطولتي لبنان والعرب في الرياضات التقليدية الشعبية
إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك فريق الجيش في كأس العالم برياضة الفنون القتالية التي نظّمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونية، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى على النحو الآتي:

 

الإسم والشهرة

الرتبة

القطعة

المسابقة

الوزن/الفئة

التصنيف

حاتم حنا

رقيب أول

لواء المشاة الثاني

رفع المحدلة

تحت 70 كلغ

الأول

جوزف فرح

معاون

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المحدلة

تحت 70 كلغ

الثاني

أحمد الخضر

عريف

فوج الحدود البرية الأول

رفع المحدلة

تحت 80 كلغ

الأول

أحمد السباعي

مؤهل أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المحدلة

تحت 80 كلغ

الثاني

جانيت خليل

جندي

مديرية التوجيه

رفع المحدلة

تحت 90 كلغ

الأول

محمد بدران

جندي

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المحدلة

تحت 90 كلغ

الثاني

محمود نزال

رقيب أول

لواء المشاة الثاني عشر

رفع المحدلة

تحت 100 كلغ

الأول

مصطفى دلول

عريف

فوج المدفعية الثاني

رفع المحدلة

تحت 130 كلغ

الأول

هيثم منذر

مؤهل أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المحدلة

ماسترز

تحت 70 كلغ

الأول

حسن طحان

رقيب

فوج المغاوير

رفع الجرن

تحت 70 كلغ

الثاني

علي شومان

رقيب أول

منطقة البقاع

رفع الجرن

تحت 80 كلغ

الأول

عباس طحان

مؤهل أول

منطقة بيروت – فرع المخابرات

رفع الجرن

ماسترز

تحت 70 كلغ

الثاني

رشاد العيناتي

عريف

فوج التدخل الأول

رفع المخل

تحت 60 كلغ

الأول

طلال العريضي

عريف

القوات البحرية

رفع المخل

تحت 80 كلغ

الأول

شادي طوبيا

مؤهل أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

تحت 80 كلغ

الثاني

جوزف عيد

رقيب أول

فوج المدفعية الثاني

رفع المخل

تحت 90 كلغ

الثاني

دياب الهندي

رقيب

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

تحت 90 كلغ

الثالث

الياس الهاني

جندي

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

تحت 100 كلغ

الأول

طارق فواز

مؤهل أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

ماسترز

تحت 70 كلغ

الأول

حسين زيدان

معاون أول

فوج المغاوير

رفع المخل

ماسترز

فوق 70 كلغ

الأول

إيلي الهد

مؤهل أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

ماسترز

فوق 70 كلغ

الثاني

جيهاد عبد الله

معاون أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

ماسترز

فوق 90 كلغ

الأول

وسيم عبيد

رقيب أول

المركز العالي للرياضة العسكرية

رفع المخل

ماسترز

فوق 120 كلغ

الأول