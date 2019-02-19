... وفي بطولتي لبنان والعرب في الرياضات التقليدية الشعبية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك فريق الجيش في كأس العالم برياضة الفنون القتالية التي نظّمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونية، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى على النحو الآتي: