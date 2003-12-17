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اخبار رياضية
... وفي دورة الميلاد للشطرنج العادي
شارك فريق الجيش في دورة الميلاد العادي في لعبة الشطرنج، التي جرت في مركز جمعية خريجي الإتحاد السوفياتي في بيروت اعتباراً من 17/12/2003 ولغاية 23/12/2003. شارك في الدورة ستون لاعباً من مختلف الأعمار، وأشرف عليها الاتحاد اللبناني للشطرنج. أما النتائج التي حققها العسكريون فجاءت على النحو الآتي: حلّ الرائد شارل أبي نادر من فوج التدخل الثالث في المركز الرابع عشر (4 نقاط) ، وحلّ الرقيب الأول نجيب المنهل من اللواء الحادي عشر في المركز السابع والعشرين (3 نقاط) ، في حين حلّ المقدم الركن الإداري جوزف الأسمر من اللواء اللوجستي في المركز الثلاثين ( 3 نقاط) ، والرقيب الأول يوسف أيوب من اللواء الحادي عشر في المركز الثاني والثلاثين (3 نقاط).