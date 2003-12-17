... وفي دورة الميلاد للشطرنج العادي

شارك فريق الجيش في دورة الميلاد العادي في لعبة الشطرنج، التي جرت في مركز جمعية خريجي الإتحاد السوفياتي في بيروت اعتباراً من 17/12/2003 ولغاية 23/12/2003. شارك في الدورة ستون لاعباً من مختلف الأعمار، وأشرف عليها الاتحاد اللبناني للشطرنج. أما النتائج التي حققها العسكريون فجاءت على النحو الآتي: حلّ الرائد شارل أبي نادر من فوج التدخل الثالث في المركز الرابع عشر (4 نقاط) ، وحلّ الرقيب الأول نجيب المنهل من اللواء الحادي عشر في المركز السابع والعشرين (3 نقاط) ، في حين حلّ المقدم الركن الإداري جوزف الأسمر من اللواء اللوجستي في المركز الثلاثين ( 3 نقاط) ، والرقيب الأول يوسف أيوب من اللواء الحادي عشر في المركز الثاني والثلاثين (3 نقاط).