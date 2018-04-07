... وفي دورية الجبل للسواعد، المعدة والعارضة

إعداد: رياضة

شارك الجيش في بطولة الجبل الدورية في السواعد، المعدة والعارضة للعام 2018 التي نظّمتها جمعية الغولدن بادي الرياضية ولجنة التراث والرياضات التقليدية الشعبية تحت شعار، «معًا ضدّ المنشطات الرياضية والمخدرات»، وذلك في مدرسة متوسطة بعقلين الرسمية – الشوف. وقد حلّ في المركز الأول كلّ من العريف طلال العريضي من القوات البحرية، الرقيب أول علي شومان من منطقة البقاع، والجندي الياس الهاني من المركز العالي للرياضة العسكرية (كلّ عن فئته ووزنه).