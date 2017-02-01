... وفي سباقَي الطرق واختراق الضاحية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

كذلك، تألّق فريق لواء الحرس الجمهوري في سباقَي الجيش للطرق 10 كلم واختراق الضاحية لمسافتَي 4 و12 كلم، وحقّق عسكريوه المراكز الأولى، وقد تبعه في سباق الطرق كل من لواء المشاة الخامس وفوج التدخل الثالث في المركزَين الثاني والثالث، في حين حلّ في سباق اختراق الضاحية 4 كلم كل من فوج مغاوير البحر في المركز الثاني ولواء المشاة الخامس في المركز الثالث. وفي اختراق الضاحية 12 كلم، حلّ فوج مغاوير البحر في المركز الثاني وفوج التدخل الثالث في المركز الثالث.