... وفي كأس لبنان للكيك بوكسينغ للشباب والرجال لأسلوب K1

إعداد: روجينا خليل الشختورة

نظّم الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ كأس لبنان للشباب والرجال لأسلوب K1، الذي شارك فيه فريق الجيش، وقد احتلّ عسكريوه المراكز الأولى محققين النتائج الآتية: