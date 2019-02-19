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رياضة
... وفي كأس لبنان للكيك بوكسينغ للشباب والرجال لأسلوب K1
نظّم الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ كأس لبنان للشباب والرجال لأسلوب K1، الذي شارك فيه فريق الجيش، وقد احتلّ عسكريوه المراكز الأولى محققين النتائج الآتية:
|
الإسم والشهرة
|
الرتبة
|
القطعة
|
الوزن
|
التصنيف
|
فراس الحسين
|
مجند (م.خ)
|
فوج الحدود البرية الثاني
|
تحت 60 كلغ
|
الأول
|
حسن عدوية
|
معاون
|
مديرية المخابرات
|
تحت 70 كلغ
|
الأول
|
علاء محمد
|
مجند (م.خ)
|
منطقة الجنوب – فرع المخابرات
|
تحت 70 كلغ
|
الثاني
|
ناصر الحسين
|
مجند (م.خ)
|
فوج التدخل الرابع
|
تحت 75 كلغ
|
الثاني
|
رباح الحولي
|
جندي
|
مديرية المخابرات
|
تحت 80 كلغ
|
الثاني
|
رامي الجمال
|
مجند (م.خ)
|
لواء الحرس الجمهوري
|
تحت 90 كلغ
|
الأول