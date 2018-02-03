... وفي لقاءات ودية في ألعاب القوى

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك الجيش في سلسلة لقاءات ودية في ألعاب القوى في ختام الموسم الرياضي 2017، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى. ومن هذه اللقاءات اثنان على ملاعب مدرسة سيدة الجمهور وواحد في مدينة كميل شمعون الرياضية. أمّا النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:

• اللقاء الأول (مدرسة الجمهور):

- الجندي نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول في سباق الـ60 مترًا.

- الجندي يوسف حمادي من فوج المدرعات الأول في المركز الثاني في سباق الـ150 مترًا.

- العريف حسن صلح من لواء الدعم والمجنّد الممدّدة خدماته خالد كنعان من لواء الحرس الجمهوري في المركزين الثاني والثالث

في سباق الـ300 متر.

- الجندي عباس قبيسي من لواء الحرس الجمهوري والمجنّد الممدّدة خدماته رأفت مطر من اللواء التاسع في المركزين الثاني

والثالث في الوثب الطويل.

• اللقاء الثاني (مدرسة الجمهور):

- الجندي نور الدين حديد، والعريفان حمزة حسن من اللواء الأول وشادي فرحات من فوج التدخل الثالث في المراكز الثلاثة الأولى.

- المجنّد الممدّدة خدماته خالد كنعان في المركز الأول في سباق الـ60 مترًا حواجز.

- الجندي عباس قبيسي في المركز الأول والعريف أول فؤاد يونان من اللواء الثالث في المركز الثاني في الوثب الطويل.

- الجندي علي كنعان من لواء المشاة الثاني، والعريف علي الديراني من اللواء الحادي عشر في المركزين الأول والثاني في الوثب العالي.

- الجندي أول رامي منصور من اللواء اللوجستي، الرقيب أول جورج هاشم من معهد التعليم، والجندي أيمن العكش من المركز العالي

للرياضة العسكرية، في المراكز الثلاثة الأولى في رمي القرص.

• اللقاء الثالث (مدينة كميل شمعون الرياضية):

- الجندي نور الدين حديد في المركز الأول في سباق الـ60 مترًا.

- العريف حسن صلح في المركز الثالث في سباق الـ300 متر.

- المجنّد الممدّدة خدماته رأفت مطر والعريف علي الديراني في المركزين الأول والثاني في الوثب الثلاثي.

- الجندي أول رامي منصور والجندي أيمن العكش في المركزين الأول والثالث في رمي القرص.