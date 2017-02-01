... وقوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

كذلك، أقامت قيادة الجيش في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، حفل غداء على شرف قيادة قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان وضباطها، وذلك في مطعم استراحة صور السياحية.

حضر الاحتفال العميد الركن روبير العلم ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد هذه القوات اللواء Stefano del Col، وعدد من الضباط والشخصيات الرسمية والروحية.

وألقى العميد الركن العلم كلمة في المناسبة، نوّه فيها بتضحيات القوات الدولية وتعاونها الوثيق مع الجيش في إطار تنفيذ القرار 1701.

بدوره، أشاد الجنرال Del Col بالدور الوطني الذي يضطّلع به الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان، مؤكّدًا تمسّك القوات الدولية برسالة السلام التي أتت من أجلها، وإقامة أفضل علاقات التعاون مع الجيش وسكان المناطق الحدودية.