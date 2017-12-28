... وقيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

تفقّد العماد عون قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث اطّلع على نشاطاتها العملانية والتدريبية والإدارية.

وقد هنّأ قائد الجيش الضباط والعسكريين في مناسبة حلول الأعياد المجيدة، ونوّه بجهودهم المبذولة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة وتطبيق القانون والنظام، مؤكّدًا أهمية دور الشرطة العسكرية في الحفاظ على قيم الجيش ومبادئ رسالته، خصوصًا المناقبية والانضباط، بما يسهم في تحصين مناعته، وتمتين روابط الثقة بين المجتمعين العسكري والمدني. ودعا العماد عون العسكريين إلى تكثيف المهمّات الأمنية خلال فترة الأعياد، لطمأنة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، والتدخّل الفوري لتوقيف مطلقي النّار وإحالتهم على القضاء المختص.