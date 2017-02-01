... وكوريا الجنوبية

قـام وزيـر الدفـاع الوطنـي بزيـارة رسميـّة إلى كوريا الجنوبية، حيـث التقـى نظيـره السيّـد سونـغ يونـغ مـو.

ركّزت المحادثات على التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

على صعيد آخر، شارك الوزير الصرّاف والوفد المرافق في افتتاح معرض «إيدكس2017» للصناعات العسكرية في سيول، حيث جال في أرجاء المعرض واطّلع على أبرز الصناعات العسكرية وأحدثها، واستمع إلى شروحات مفصّله حولها.

المحطّة الثانية كانت في معرض كوريا الجنوبية، حيث جال الوزير الصرّاف والوفد المرافق على بعض شركات الصناعات العسكرية واطّلع على أهم إنتاجاتها، كما التقى وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي DAPA السيّد جون جاي غوك، وعرض معه إمكانات التعاون.