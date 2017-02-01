... ولمدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي UNDP

إعداد: نينا عقل خليل

أُقيم في المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام، احتفال تكريمي على شرف مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيUNDP في لبنان السيّد Luca Randa، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم البرنامج اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام.

ترأس الاحتفال رئيس المركز العميد الركن زياد نصر في حضور عدد من ضباطه والمحتفى به ووفد من البرنامج المذكور.

وقد ألقى العميد الركن نصر كلمة تمنّى فيها الاستمرار في تأمين الدعم اللّازم للاسراع في إتمام معالجة مشكلة الألغام في لبنان، ثمّ تلا كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش، وسلّمه إلى السيّد Luca Randa، وقدّم له درع الجيش التذكاري تقديرًا لجهوده.

كذلك، أكّد السيّد Luca في كلمته أنّه لن يوفّر جهدًا في مواصلة دعمه للبرنامج اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام، منوّهًا بالجهود المميّزة لضباط المركز وبأعمالهم وإنجازاتهم في هذا المجال.