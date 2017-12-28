... ومطعم الجبل- البريج أيضًا

إعداد: ليال صقر الفحل

جريًا على عادتها كما في كل عام، وفي حضور العميد الركن مرسال حنوش كيروز ممثلًا قائد الجيش، فتحت أسرة مطعم الجبل- البريج أبوابها أمام أولاد العسكريين الشهداء. فهي أسرتهم الثانية على حدّ قول السيّدة ليا العاقوري رئيسة مؤسّسة الشهيد صبحي العاقوري.

لقمة طيّبة، وأجواء مرحة وأغانٍ وأناشيد ميلاديّة وهدايا كثيرة من المؤسّسة، وفرح عارم غمر الأولاد شاركهم فيه الأخوان حبيب وجهاد سلّوم صاحبَي المطعم اللذين حرصا على أن يكون كل شيء لائقًا بعائلات الأبطال الذين فدوا لبنان بأرواحهم.

أخيرًا تلا العميد الركن كيروز كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش، تقديرًا لمبادرة الأخوين سلّوم، فيما قدّم لهما الأولاد باقات من الزهور عربون محبة.