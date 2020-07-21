... وهبة إيطالية

تسلّم الجيش من السلطات الإيطالية عتادًا للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، في احتفال جرى في قيادة فوج الهندسة، حضرته السفيرة الإيطالية Nicoletta Bombardiere، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جانب عدد من الضباط. وأكدت السفيرة Bombardiere أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما تسلّمت من العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش ودرع الجيش التذكاري، تقديرًا لجهودها المبذولة في هذا الإطار.