ووفد عسكري بريطاني

إعداد: نينا عقل خليل

زار وفد عسكري بريطاني من معهد التدريب والمعلومات الخاص بالألغام لبنان، بغية الاطلاع على برنامج نزع الألغام ومناقشة تقنيات تنظيف الأراضي الملوّثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وإمكانيات التدريب في المستقبل.

ضمّ الوفد البريطاني كلاً من الرائد نيم بايلس والنقيب سكوت عود، واستهلت زيارتهما التي استمرت نحو اسبوع، بعقد لقاء عمل في المكتب الوطني لنزع الألغام في الفياضية، حضره رئيس المكتب العميد الركن سليم رعد وضباط، وجرى خلاله تقديم ايجاز حول مشكلة الألغام في لبنان ومناقشة امكانيات التدريب على نزعها وتعطيلها.

تخللت الزيارة أيضاً، جولة الوفد الى فوج الهندسة في الحازمية، حيث اطلع على تقنيات تنظيف الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة. كما تفقد مركز التنسيق الفرعي في صور، وجال على حقول الألغام على الخط الأزرق، والحقول المنظفة او التي هي قيد التنظيف في مناطق، مرجعيون وبلاط وكفرتبنيت.