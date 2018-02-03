... ويتألق في سباقات دولية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

?شارك فريق الجيش للتزلج في سلسلة سباقات دولية نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على منحدرات في منطقة الأرز، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى. فقد حلّ الرقيب مارون الخوري حنا من مدرسة التزلج في المركز الثاني في كلّ من التصنيف العام لسباق العمق وفي سباق الـ1200 متر سبيرنت. وحلّ المعاون أول أحمد كنعان من مدرسة التزلج أيضًا في المركز الثالث في التصنيف العام، فيما أحرز الرقيب يزبك زيدان من فوج المغاوير المركز الثالث في سباق الـ1200 متر سبرينت.



??وكانت قد أقيمت في وقتٍ آخر بطولة الجيش للتزلّج في سباق العمق، شارك فيها عسكريون من مدرسة التزلج ومن فوج المغاوير، وحلّ من بينهم كلّ من الرقيب مارون الخوري حنا في المركز الأول، والمعاون أول أحمد كنعان في المركز الثاني، والرقيب يزبك زيدان في المركز الثالث.