... ويتصدّر في بطولتي لبنان للمبارزة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك فريق الجيش في بطولتي لبنان «الإفرادية في سيف الحسام» ولـ«القدامى في سيف المبارزة» اللتين نظّمهما الاتحاد اللبناني للعبة، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى.

في سيف الحسام، حلّ المعاونان أوّلان شفيق الخوري من اللواء التاسع ورائد بوكروم من فوج التدخل الرابع في المركزين الأول والثاني، والرقيب أول ربيع وهبة من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.

وفي سيف المبارزة، أحرز المعاونان أوّلان بهيج شرانق من المركز العالي للرياضة العسكرية المركز الأول، وشفيق الخوري من اللواء التاسع، المركز الثالث.