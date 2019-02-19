... ويتصدّر في سباق الميلاد الـ62 للسباحة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك الجيش في سباق الميلاد الـ62 للسباحة الذي نظّمه نادي الجزيرة الرياضي في النادي العسكري المركزي، وحلّ ضباطه وعسكريوه في المراكز الأولى على مسافة 200 متر. فقد أحرز الملازم أول رود أبو غزالة من المركز العالي للرياضة العسكرية المركز الأول عن فئة الضباط، فيما حلّ كلّ من العريف محمد عجمي من لواء الدعم والرقيب الياس كترا من فوج التدخل الأول في المركز الأول عن فئة الرتباء والأفراد بين 18 و29 سنة، والعريف علي عز الدين من لواء المشاة الخامس في المركز الثالث. أمّا عن فئة الرتباء والأفراد 30 سنة وما فوق، فحلّ العريف لويس داغر من اللواء اللوجستي في المركز الأول، والرقيب أول وائل زيادة من الشرطة العسكرية في المركز الثاني.