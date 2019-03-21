... ويتفقّد فوج المضاد للدروع

تفقّد العماد قائد الجيش فوج المضاد للدروع في ثكنة شكري غانم - الفياضية، فجال في أقسامه، مطّلعًا على عمل غرفة العمليات، والتقنيات الحديثة المستخدمة لمتابعة وحداته المنتشرة عملانيًا، فضلًا عن كيفية العمل على مشبّهات الرمي. وتوجّه العماد عون إلى العسكريين بكلمة جاء فيها: «منذ يومين استشهد رفيق لنا في منطقة الشمال خلا قيامه بواجبه، وانضمّ إلى رفاقه الشهداء الذين يسقطون على مذبح الوطن ويروون أرضه بدمائهم».

وأضاف: «بفضل تضحياتكم يعيش اللبنانيون بأمن. لدي ملء الثقة في أنّكم تؤدون مهمّتكم بحرفية عالية من أجل قضية سامية وهي الدفاع عن وطننا. وقد أثبتّم أنّكم على قدرٍ عالٍ من المسؤولية في مهمات كثيرة»، داعيًا «إلى الإبتعاد عن الآفات التي تصيب مجتمعنا، لا سيّما المخدرات، مشيرًا إلى أنّه يجب مكافحتها بوسائل شتى».

ثمّ اجتمع بالضباط واستمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفّذها الفوج في منطقة انتشاره.