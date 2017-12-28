...ويتفقّد مركز الامتحانات في الجامعة اللبنانية

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، حيث أشرف على سير الامتحانات الخطّية للمرشّحين للتطوّع في الكلّية الحربية بصفة تلامذة ضباط لمصلحة الجيش والقوى الأمنية، واطّلع من اللجنة الفاحصة العامة ولجنة الاختبارات الخطّية على التدابير التنظيمية والإدارية المتّخذة لضمان إجراء الامتحانات وفق الشروط المطلوبة.

وقد نوّه قائد الجيش بتعاون الجامعة اللبنانية، وبجهود الأساتذة المشاركين في الإعداد للامتحانات، مؤكّدًا بأنّ إقبال الشباب اللبناني على الانخراط في الجيش بكثافة، هو دليل واضح على الروح الوطنية العالية التي يتمتّع بها هؤلاء الشباب، وثقتهم بدور المؤسسة العسكرية ونهجها المؤسساتي، خصوصًا اعتمادها الكفاءة والأهلية والشفافية معيارًا وحيدًا للتطوّع في صفوفها.