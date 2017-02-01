... ويزور روسيا ويلتقي كبار المسؤولين



قام وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف يرافقه وفد عسكري رفيع، بزيارة رسميّة إلى موسكو أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الروس، كما حضر حفل افتتاح معرض الصناعات العسكرية (المنتدى العسكري 2017) إلى جانــب ستين وزير دفاع ورئيس أركان من دول عربية وغربية، اطّلعــوا على أحــدث الصناعــات العسكريــة الروسيــة.

استهلّ الوزير الصرّاف محادثاته بلقاء نظيره الروسي السيّد سيرغي شويغو، وتمّ البحث في تطوّرات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

وقد أشاد الوزير الروسي بالإنجازات التي حقّقها الجيش اللبناني في معركته ضدّ الإرهاب، مشددًا على وجوب العمل لإيقاف تحرّكات التنظيمات الإرهابية من دولة إلى أخرى، وتعزيز التعاون من أجل مكافحته.

من ناحيته، شرح الوزير الصرّاف المهمّات التي يؤديها الجيش اللبناني على صعيد مكافحة الإرهاب، كما تطرّق إلى قضيّة النازحين السوريين وانعكاساتها على لبنان.

كذلك، أجرى الوزير الصرّاف محادثات موسّعة مع نائب وزير الخارجية الروسي السيّد مخائيل بوغدانوف، تمّ خلالها البحث في العلاقات الثنائية وفي التعاون العسكري بين البلدين.

والتقى في السياق ذاته نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية للتصدير الحربي، وعرض معه احتياجات الجيش العسكرية، لا سيّما في مجال تعزيز منظومة الدفاع البرّي بهدف حماية الحدود.

وعلى هامش مشاركته في منتدى الصناعات العسكرية، التقى الوزير الصرّاف نظيره الأرميني السيّد Vigen Sargsyan، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفي اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين البلدين، والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة.