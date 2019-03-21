... ويفتتح مهبطًا للطوافات في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون مهبطًا لطوافات الجيش في المستشفى اللبناني الجامعي (الجعيتاوي) في الأشرفية، وذلك في ختام المؤتمر الطبي الخامس الذي أُقيم برعايته في المستشفى المذكور.

حضر حفل الافتتاح شخصيات دينية وسياسية وأمنية وطبية واجتماعية، وألقى خلاله قائد الجيش كلمة شكر فيها إدارة المستشفى على جهودها في سبيل إنشاء هذا المهبط، متوجهًا إلى الحضور بالقول: «يشرفني أن أكون معكم اليوم لسببٍ أساسي وهو تقديري ومحبتي الشخصية، وتقدير ومحبة المؤسسة لهذا الصرح الطبي العريق الذي أصبح مرادفًا للأمان والراحة والاحترام والخدمات الطبية المميزة، والأهم من ذلك الإنسانية». وأشاد العماد عون بالتطوّر الذي شهده مستشفى الجعيتاوي من مختلف النواحي، نتيجة جهود إدارته والقيّمين عليه، منوّهًا بالعلاقة المتينة التي تربطه بالطبابة العسكرية، والتي تُوِّجت بافتتاح مهبط الطوافات. وختم قائد الجيش مشددًا على أنّ خدمات طوافات الجيش لن تكون محصورة فقط بنقل المصابين والجرحى العسكريين، بل ستكون جاهزة لنقل أي مريض مدني تستوجب حالته ذلك.

من جهتها، ألقت المديرة العامة للمستشفى الأخت هاديا أبي شبلي كلمة شكرت فيها قائد الجيش على رعايته المؤتمر، وقالت: «إنّ المستشفى سيبقى إلى جانبكم، إلى جانب مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، فأنتم من حمل سلاح الشرف للدفاع عن لبنان». كما ألقى مدير المستشفى وعميد كلّية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بيار يارد كلمة، شرح فيها مراحل تطوّر المستشفى الذي أصبح مستشفًى جامعيًا عريقًا.

بعد ذلك، نفّذت إحدى الطوافات التابعة للقوات الجوية مناورة تحاكي عملية إخلاء عسكري جريح إلى المستشفى.

وفي الختام، قدّمت إدارة المستشفى إلى قائد الجيش أيقونة القديس يوسف، عربون محبة وتقدير.