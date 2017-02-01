يخنة اللحم مع صلصة الفطر

إعداد: ليال صقر الفحل

• المكوّنات:

فيليه بقر: نصف كيلو.

فطر طازج: 250 غرام.

بصل: عدد 2.

مكعّب مرقة الدجاج: عدد 1.

زبدة: ملعقة كبيرة.

كريم حيواني: كوب واحد أو 200 ملل.

فليفلة: عدد 2.

كبيس خيار: عدد 2.

نشاء بودرة: ملعقتان كبيرتان.

بابريكا: رشّة.

أوريغانو: رشّة.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.



• طريقة التحضير:

- يقطّع لحم الفيليه إلى مكعبات تتبّل بالملح والبابريكا والفلفل الأسود وتترك في البراد لمدّة ساعتين قبل التحضير.

- تحمّى الزبدة على النار، ويقلى البصل والفليفلة المقطّعان إلى شرحات رفيعة والفطر المقطّع وتحرّك. ثمّ تضاف إليها قطع اللحم المنقوعة سابقًا وتحرّك جيدًا حتى تتحمّر من جميع الجوانب.

- تضاف كميّة النشاء البودرة إلى الماء البارد، وتحرّك جيدًا، ثمّ يضاف إليها مكعّب الدجاج (بعد تفتيته يدويًّا) والكريم الحيواني، ومن ثمّ المكوّنات السابقة مع الملح والفلفل الأسود والأوريغانو، وتترك على نار متوسطة حتى تنضج. تسكب اليخنة في صحن التقديم، وينثر فوقها كبيس الخيار المقطّع مكعبات صغيرة جدًا، وتقدّم مع الأرز المطبوخ.