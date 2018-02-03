“برنامج دورة أركان في الولايات المتحدة الأميركيـة” و”المملكة العربية السعودية”

إعداد: نينا عقل خليل

في إطار النشاطات الثقافية والتعليمية التي تقام في كلية القيادة والأركان, ألقى العقيد الركن ريمون هاشم من اللواء التاسع محاضرة تناولت “برنامج دورة أركان في الولايات المتحدة الأميركية”, حضرها قائد الكلية العميد الركن عباس نصرالله, وضباط ملاك الكلية, إضافة الى ضباط دورة الأركان السادسة عشرة وضباط من وحدات الجيش.

ولمناسبة العيد الوطني السعودي, ألقى المقدم أحمد العصيمي الذي يتابع دورة الأركان السادسة عشرة في الكلية, محاضرة حول “المملكة العربية السعودية”, حضرها ضباط ملاك الكلية وضباط دورة الأركان.

وتـناولت المحاضـرة, تأسيس المملـكة, السياسـة الخارجيـة, خدمة الأماكـن المقدسة, إضافـة الى موقعـها ومساحتـها ومناخها, والمناطـق الإدارية والمدن الرئيسية فيها. ثم تلاهـا حفـل تبادل أنخاب في مقصف الكليـة.