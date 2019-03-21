“تكنولوجيا البناء” و”القيمة المضافة” محوران لمحاضرتين في المديرية العامة للإدارة

إعداد: نينا عقل خليل

ضمن إطار متابعة التطوّر العلمي والتقنيات الحديثة في المجالات كافة, ألقيت بتاريخ 26 / 2 / 2002 محاضرة في مصلحة الهندسة في المديرية العامة للإدارة تناولت “آخر مستجدات التكنولوجيا حول كيماويات البناء والتدعيم والترميم” أعدها ممثلون عن شركة سيكا للشرق الأدنى, وحضرها عدد من الضباط المهندسين من قيادة الجيش ومن المديرية العامة للإدارة.

تناول المحاضرون التقنيات المعتمدة في مجالات قذف الباطون ومنع النش والترميم والتدعيم بواسطة شرائح الكربون.

وفي قاعة التلزيم في المديرية العامة للإدارة, ألقى السيد شوقي حمد محاضرة حول “تطبيق الضريبة على القيمة المضافة” حضرها رؤساء لجان التلزيم والإستلام ورؤساء المصالح والدوائر في المديرية.

وتنـاولت المحاضرة, أثـر وأهـداف الضريبة على القـيمة المضافة وممـيزاتها وآلية تطبـيقها وخصائصها في لبـنـان. كمـا عـرض المحـاضـر للسلـع والخدمات المعفاة, الى الحالات الخاصة لإسترداد الضريبة واحتسابها. ثم تحدث حول الضرائـب غير المـبـاشـرة الملغاة والتسجيل في الضريبة, إضافة الى المفاعيل الإقتصادية للضريبة على القيمة المضافة.

وفي الختام, عرض السيد حمد لأهمية تطبيق هذه الضريبة على تخفيض العجز العام وتأثيرها الإيجابي على الإقتصاد الوطني كونها عادلة وتطبّق في 126 دولة.