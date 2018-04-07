“فرست ناشونال بنك” رفع مساهمته في جهاز إسكان العسكريين

إعداد: نينا عقل خليل

زار رئيس مجلس إدارة “فرست ناشونال بنك” السيد رامي النمر ومدير عام المصرف السيد حكمت نويهض, يرافقهما مدير فرع الحازمية السيد محمود فرنسيس, جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين, حيث استقبلهم رئيسه العميد الركن بسام الخوري ومساعده.

واستعرضت خلال اللقاء, آفاق التعاون بين المصرف والجـهاز, حيـث أكد السـيد النـمر على ثقـته الدائمـة بالمؤسسـة العسكريـة, ووضـع إمكانـات المصـرف لدعمها في كل مجال متاح. كما أبدى حرصه على أن يكـون المصرف من المساهمـين الأوائـل في تأمين القروض اللازمة لإسكـان العسكريـين وعائلاتهـم, وما يعنـي ذلك من تعزيـز للإستقـرار الإجتماعي لدى هذه الشـريحة الواسعـة من المجتمع من جهة, ومن تنشيـط للحركة العقارية وتفعيلهـا من جهة ثانية.

بعدهــا, توّج اللـقـاء بتوقيع بروتـوكـول جديد بين المصرف والجهاز, رفـع المصرف بموجـبه سقـف المبالـغ الموضوعـة بتصـرّف الجهـاز من ستة مليـارات الى عشـرة مليـارات ليـرة لبـنانيـة, وذلك تأكيـداً لإستمـرار هذا التعاون.

وفي ختام اللقاء, توجه العميد الركن الخوري باسم قيادة الجيش وجهاز الإسكان, بالشكر الى مصرف “فرست ناشونال بنك” وإدارته على هذه المبادرة.