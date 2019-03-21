“كوديل” تشيد بدور الجيش اللبناني في مكافحة التصحر والحفاظ على المياه

إعداد: نينا عقل خليل

منظمة “كوديل” (Codel)التي تساهم في دعم مشروع مصلحة الليطاني لتشجير المناطق الجرداء والقابلة للتصحر في البقاع الغربي, نشرت عبر شبكة الإنترنت بياناً حول المشروع. وتضمن البيان إشادة وتنويهاً من المنظمة المذكورة بالدور الفعّال للجيش اللبناني في عملية التشجير والحفاظ على المياه الجوفية التي نفذت في السلطان يعقوب.

يذكر أنه تم بموجب المشروع تشجير نحو 50 هكتاراً في منطقة السلطان يعقوب بهدف الحفاظ على التربة وتعزيز المياه الجوفية.