ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

العدد 126 - تموز 2024
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
إعداد: اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎدي ﻣﺨﻮل