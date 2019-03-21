2002 عام القضاء على المخدرات في لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

قوة مشتركة نفذت أكبر حملة تلف للمزروعات الممنوعة

نفـذت قوة مشتـركة ومؤلـلة من الشرطـة القضائية ومكـتب مكافحة المخـدرات وقوى الأمن الداخـلي والجيـش, حمـلة تلف للمخدرات في بعلبك ­ الهرمل هي الأوسع في تاريخ لبنان. واستهدفت الحملة خصوصاً الخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون, وهي تأتي في إطار تنفيذ قرار وزير الداخلية الياس المر القاضي بأن تكون 2002 “سنة القضاء على المخدرات”.

ضمت القوة المشتركة ألف عنصر توزعوا على ثلاثة محاور جغرافية, الأول في اتجاه البقاع الشمالي لتلف حقول في القاع. والثاني في منطقة الهرمل ­ القصر ­ فيسان ­ القموعة والبرود. والمحور الثالث كان في دير الأحمر ­ الكنيسة الى وادي البلاط.

ويذكر أنه قبل وصول القوى الأمنية بأيام قليلة, أتلف المزارعون طوعاً وبطرقهم الخاصة مساحات مختلفة.

من جهـة أخرى, قام ضباط من الولايات المتحدة وفرنـسا وأوستـراليـا والمملـكة العربية السعودية بجولة في بعلبك ­ الهرمــل للتأكـد من نجــاح حملـة الإتـلاف. وقــد نفــذت القـوة المشـتركة حملتـها بدعـم من جهـاز الأمــن والإستطـلاع فـي القـوات السوريـة العامـلة فـي لبـنـان.