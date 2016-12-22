TL

في البلد اليوم انطلاق الحكومة وتطويق اشتباك في عين الحلوة وتحرير الجيش سوريين محتجزين في المصنع وتحقيقات في وفاة تلميذ في طرابلس واستمرار الطقس الماطر حتى يوم الجمعة.

المنار

في لبنان انتظار لفتاوى القوانين الانتخابية بعد الانطلاقة الحكومية اليوم. عاد مجلس الوزراء ليلتئم في قصر بعبدا بعد غياب فاق السنتين ونصف السنة، وبعد الصورة التذكارية صورة إيجابيةٌ رسمتها أولى الجلسات الحكومية وما حملته للجنتها الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، بيان لن يكون إلا من كلمات خطاب القسم الذي جمع المقسم، وأقسم على المضي بخيارات لبنان لمواجهة كل عدو أيا كان..

nbn

صورة تذكارية، جلسة أولى ثم لجنة لصياغة البيان الوزاري وضعت الحكومة على سكة العمل وباشرت لجنة الصياغة اجتماعاتها بدءاً من اليوم لتنال ثقة المجلس النيابي قبل نهاية العام بحسب ما رجح الرئيس نبيه بري لـnbn من بعبدا. لا عقبات أمام البيان الوزاري وكل عقدة تطرأ لها حل، ثقة ما بين الميلاد ورأس السنة مرجحة بقوة، وضع مسودة من أول اجتماع للجنة اليوم.

mtv

تحت سماء كانونية مكفهرة ودرجة حرارة متدنية وقفت الحكومة الجديدة بعديدها كاملاً لأخذ الصورة التذكارية، وعين التينة شرعت الأبواب للبحث مع خبراء في صيغ جديدة لقوانين انتخاب.

NTV

استلهمت الحكومة من رئيس الجمهورية وحي البيان الوزاري فألفت لجنة الصياغة وانطلقت إلى السرايا حيث عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وبحثت في العناوين الرئيسة للبيان الوزاري الذي سيتضمن النسبية ضمن قانون عصري للانتخابات ومكافحة الارهاب ومسألة النازحين، وأكد معظم وزراء اللجنة أن لا خلاف على البنود.

المستقبل

الصورة التذكارية التقطت والجلسة الاولى للحكومة انعقدت لتدخل معها البلاد في مرحلة جديدة من تفعيل عمل المؤسسسات الدستورية تحت عنوان إنجاز الانتخابات النيابية وتحصين الأوضاع الأمنية.

OTV

ليس مبدئياً وحسب... بل عملياً وفعلياً، انطلقت الحكومة وأقلعت... وبدأ العمل... فوفق إيقاع الرئيس، شكلاً ومضموناً، كان الاستهلال إجلالاً للشهداء... بعدها جلسة سريعة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري... وهي كما كان متوقعاً، ثمانية الأطراف... لكنها مشدودة على بوصلة واحدة، عنوانها خطاب القسم، الذي ينتظر أن يشكل العامود الفقري للبيان، بما يؤمن ثقة سريعة، قد تكون خلال أيام قليلة.

LBC

الحكومة أخذت الصورة التذكارية يتوسطها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المشهد يؤشر الى بدء إعادة تكوين السلطة ثم جلسة لمجلس الوزراء فتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستنتقل عناوينها الخلافية من خطاب القسم للرئيس عون ومن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام.

الميادين

صادق الكنيست الإسرائيلي بالإجماع على رفع الحصانة عن عضو الكنيست باسل غطاس الذي سيواصل عمله كنائب لكنّ الشرطة يمكنها اعتقاله حينما تريد.

الجزيرة

اعتصم عشرات الفلسطينيين من القوى السياسية والفصائلية عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تضامناً مع الأردن.

العربية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.