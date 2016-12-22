النهار/ اميل خوري

رأى أن الحكم على الحكومة الثلاثينيّة بالنجاح سيكون بالاتّفاق على قانون بجعل الانتخابات تجري في موعدها. كي لا يؤدّي تأجيلها إلى جعل إجرائها يتمّ على وقع التطوّرات في سوريا.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت أن الإحاطة الخارجية للعهد والحكومة الجديدين يفترض أنها تساهم في منع انحرافات قوية لموقع لبنان أو السياسة أياً كان من يحاول كسب الأرجحية السياسية بناءً على تطورات إقليمية أو سوى ذلك من الاعتبارات وفق ما يعتقد سياسيون.

الجمهورية/ أنطوان صفير

رأى أنّ الحكومة هي حكومة الانتخابات والموازنة والتوازنات المختلفة الألوان والتوجّهات. عليها تُلقى الآمال الكبار والشعب واقع على قارعة الانتظار المقيت حتى يبدأ تحقيق الأحلام بدولة الحق والسيادة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أنّ النقاش سيتركّز في قابل الأيام على ماهيّة قانون الانتخاب العتيد في ظل تجاذب بين محبّذي الاستمرار في القانون الأكثري ومحبّذي القانون النسبي الذي اعتبره الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة ممرّاً إلزاميّاً للعبور إلى الدولة.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أنه لا معطيات توحي بقدرة المكونات السياسية على توفير الأرضية الملائمة لإقرار قانون جديد. ورأى أن عقبات النسبية قد تفتح الطريق أمام المختلط وإجراء الانتخابات على مرحلتين.