الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان زار رئيس الجمهورية: الأولوية لإقرار موازنة شفافة تضع سقفاً للإنفاق وتعزز الواردات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وتركز البحث على الواقع المالي تشريعاً ورقابة، في ضوء المداولات الجارية حول مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة. وأشار كنعان إلى أن "الأولوية بالنسبة لنا تكمن في إقرار موازنة شفافة تضع سقفاً للإنفاق وتعزز واردات الدولة، وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس عون في مداخلته أمام مجلس الوزراء".

وكالة الأنباء المركزية

الأجواء الإيجابية التي خلفها تشـكيل الحكومة تنسحب على إعداد البيان الوزاري ونيل الثقة

الأجواء الإيجابية التي عكستها عملية تأليف الحكومة من حيث عدم التأخر في ولادتها وتمثيلها لكافة المكونات السياسية والكتل النيابية، انسحبت على إمكانية الانتهاء سريعاً من هذا الملف خصوصاً لجهة إنجاز البيان الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي، على ما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره وقوله إن صياغة خطة عمل الحكومة الجديدة (البيان الوزاري) واستحواذها على ثقة المجلس ممكنة قبل انتهاء السنة أو في مطلع العام الجديد على أبعد تقدير.

وكالة أخبار اليوم

الحكومـــــة تبـــــدأ بالبيـان الوزاري ولا إشكالية حول بنـــــد المقاومة

أنجزت الحكومة الخطوات الشكلية والبروتوكولية، وعقدت جلستها الأولى معلنة بدء العمل الجدّي. وقد شكلت لجنة صياغة "البيان الوزاري" برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء محمد فنيش، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، بيار أبي عاصي، مروان حمادة، يوسف فنيانوس، التي تعقد جلستها الخامسة عصراً في دلالة على النيّة في تسريع العمل.

وكالة أنباء الإمارات - وام

اختيار مبنى دبي المستقبل المشيّد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد أجمل المباني في العالم

تم اختيار مبنى "مكتب المستقبل" المقر المؤقت لمؤسسة دبي للمستقبل، وهو أول مبنى مشيّد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ومعد للاستخدام العملي ضمن أجمل عشرة مبان في العالم خلال العام 2016 وذلك من قبل مجلة "نيو أتلاس".

وكالة الأنباء القطرية

انتهاء العملية الأمنية في "الكرك" جنوبي الأردن

أنهت أجهزة الأمن الأردنية عملياتها الأمنية في محافظة "الكرك" بجنوب البلاد، والتي استمرت ليومين، مع إبقائها على قوة أمنيّة كافية لمتابعة أعمال تمشيط المنطقة وتأمينها. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين وضبط آخر، فضلاً عن ضبط كميّة من الأسلحة والذخائر.

وكالة الأناضول

الصين ترحّب بتوافق تركيا وروسيا وإيران حول الملف السوري

رحبت الصين، بتوافق تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماع وزراء خارجيتها مؤخراً، حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حل للأزمة في سوريا. وأوضحت متحدثة الخارجية الصينية، هوا تشونين، في مؤتمر صحفي، أن تطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، يشكلان جزءين هامين من حل الأزمة في سوريا. وأبدت المتحدثة استعداد بلادها لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عمليات السلام.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة: استئناف عملية إجلاء المدنيين من شرق حلب

قالت وكالات إغاثة إن حافلات محمّلة بالمدنيين السوريين بدأت تغادر آخر جيب خاضع لسيطرة المعارضة بشرق حلب مرة أخرى مما أحيا الآمال في تجاوز العقبات التي ظهرت في اللحظات الأخيرة. وكان المدنيون ينتظرون في طقس شديدة البرودة بعد أن واجهت خطط لإخراجهم من المدينة التي دمرتها الحرب مشاكل. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق إن 60 حافلة متوقفة هناك فيما أظهرت لقطات تلفزيونية مركبات غطتها الثلوج.

وكالة فرنس برس

الكرملين يؤكّد أنه من المبكر جداً تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة

أعلن الكرملين أنه من المبكر جداً تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق (الروسية - التركية) الذي بدأ في أنقرة".

وكالة أنباء شينخوا

مغادرة 109 جنود من قوات حفظ السلام الصينية إلى دارفور في السودان

غادر فريق هندسي صيني يضم 109 جنود من قوات حفظ السلام مطار بكين الدولي في طائرة مستأجرة للأمم المتحدة متجهاً إلى دارفور بالسودان للقيام بمهمة لحفظ السلام لمدة عام. ويعد هؤلاء الجنود جزءاً من فريق يضم 225 عضواً وهي المجموعة الـ13 التي يتم إرسالها إلى دارفور. ومن المقرر أن يغادر باقي الفريق يوم 27 الجاري.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"فتح الشام" يتبنى اغتيال السفير الروسي في أنقرة

أعلن تنظيم "فتح الشام"، ("جبهة النصرة" سابقاً) في بيان منسوب له، مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، الذي اغتاله أحد رجال الشرطة الأتراك. ونقلت عدة مواقع إخبارية، البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، والذي يحمل شعار "فتح الشام"، وجاء فيه أن التنظيم يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة، بإطلاق نار نفذه مولود ألطنطاش، الضابط في الشرطة التركية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران وأرمينيا توكدان على تمتين العلاقات المشتركة

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا في البيان المشترك الذي صدر خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني إلى يريفان، على ضرورة إرتقاء العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر. وجاء في البيان المشترك الذي صدر إن الرئيسين روحاني وسركيسيان، أعربا عن إرتياحهما لمستوى العلاقات المتينة المبنية على أواصر صداقة تاريخية بين الشعبين، وشددا مرة أخرى على الإرادة الراسخة في المزيد من إرتقاء العلاقات الثنائية.