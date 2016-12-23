الأنوار 17/12/2016

رونالدو يضع "الكرة الذهبيّة" في متحفه بجزيرة ماديرا

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني سباق الكرة الذهبيّة لصالحه وقبض على الجائزة الفرديّة للمرّة الرابعة في مسيرته الكرويّة. وقام الدون البرتغالي بنقل "الكرة الذهبيّة" إلى متحفه الذي يحمل اسمه بمسقط رأسه في جزيرة ماديرا في بلاده وذلك بعدما نبش صورة لها معروضة داخل متحفه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" وكتب معلّقاً: "كرتي الذهبيّة متاحة في متحفي في ماديرا".

الأنوار 17/12/2016

مشكلة "بدنيّة" تجبر البطلة الأولمبيّة مين تشا على الاعتزال

أعلنت بطلة الغطس الصينيّة مين تشا وو الحائزة 5 ميداليّات ذهبيّة أولمبيّة، اعتزالها وهي في سن الحادية والثلاثين، بسبب مشكلة "بدنيّة" تحول دون مواصلة مسيرتها.

الأنوار 19/12/2016

مويا ينضم إلى الفريق التدريبي لنادال

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال أنّ مواطنه والمصنّف الأول عالميّاً سابقاً كارلوس مويا، انضمّ إلى فريقه التدريبي الذي يضمّ عمّه طوني نادال. وقال نادال، الفائز بـ 14 لقباً في البطولات الكبرى "أنا متشوّق جداً لإعلان أن كارلوس مويا سينضمّ مباشرة إلى فريقي وسيعمل إلى جانب طوني وفرانسيس رويغ، الذي يتولّى أيضاً مهام تدريب اللاعب.

الأنوار 19/12/2016

سميث يسقط هوبكنز بالضربة القاضية

انتهت مسيرة الملاكم الأميركي المخضرم برنارد هوبكنز (51 عاماً) بطل العالم السابق بهزيمة قاسية بالضربة القاضية في الجولة الثامنة من مباراته الأخيرة على لقب وزن خفيف الثقيل في لوس أنجليس. وقبل أسبوع واحد فقط من بلوغه 52 عاماً خسر هوبكنز بالضربة القاضية الفنيّة أمام مواطنه جو سميث المصنّف الثاني على قائمة مجلس الملاكمة العالمي.

الأنوار 19/12/2016

بوفون يعتزل عام 2018

رجّح قائد فريق جوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم الحارس جانلويجي بوفون، أن يعتزل بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلام فرنسيّة.

الشرق 19/12/2016

انفانتينو يدافع بشراسة عن تقنية الفيديو

دافع جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن استخدام تقنيّة الفيديو لمساعدة الحكّام في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في اليابان بعد أن أثارت التقنيّة جدلاً في مرتين استخدمت فيهما. وانتقد لاعب الوسط لوكا مودريتش والمدرب زين الدين زيدان التطبيق الجديد بعد فوز فريقهما ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على أميركا المكسيكي يوم الخميس الماضي في حين أكّد انفانتينو أنّ التقنيّة لا تزال في المراحل التجريبيّة.

البلد 20/12/2016

أليكس يعلن اعتزاله

أعلن البرازيلي الدولي السابق اليكس، مدافع باريس سان جرمان الفرنسي وتشيلسي الانكليزي سابقاً، اعتزاله بسبب تفاقم إصابة يعانيها في ركبته اليمنى.

غريزمان أفضل لاعب فرنسي في 2016

اختير أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أفضل لاعب فرنسي لكرة القدم في 2016 من قبل مجلة "فرانس فوتبول". وسبق لغريزمان أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2015 - 2016، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وكان غريزمان حلّ قبل أسبوع خلف رونالدو وميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها "فرانس فوتبول" بالذات.

الشرق 20/12/2016

" فيفا" يغرم إنكلترا بسبب شعار الخشخاش

أنزل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مقدارها 45 ألف فرنك سويسري "42 ألف يورو" بالاتحاد الإنكليزي للعبة بسبب ارتداء لاعبي المنتخب الأول شعار زهرة الخشخاش خلال مباراة الفريق ضد اسكتلندا الذي صادف اليوم الذي تحتفل بريطانيا بشهدائها في الحروب. وكان لاعبو المنتخبين الإنكليزي والإسكتلندي وضعوا شارات زهرة الخشخاش الحمراء على قمصانهم في 11 تشرين الثاني الماضي ضمن المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وشملت العقوبة أيضاً المنتخب الإسكتلندي الذي سيدفع غرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري "18 ألف يورو" ويرفض الاتحاد الدولي رفع أو ارتداء أي شعارات سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين بغض النظر عن المناسبة. كما غرم منتخبا ويلز وإيرلندا الشمالية للسبب عينه بمبلغ 20 و 15 ألف فرانك سويسري على التوالي.

الأنوار 21/12/2016

تعرض لاعبة التنس كفيتوفا لاعتداء بسكين في منزلها

تعرضت اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا، الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس، لاعتداء بسكين في منزلها في بروستيوف، وأكدة اللاعبة أنها تعرضة لإصابة خطيرة في يدها اليسرى، التي تلعب بها.

تيفيز ودّع جماهير بوكا جونيور

ودّع النجم الأرجنتيني المخضرم كارولس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، جماهير فريقه عقب مشاركته في المباراة الأخيرة مع "البوكا" أمام فريق كولون في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 14 من الدوري الأرجنتيني.

الموافقة على تقليص عقوبة حرمان ريال مدريد من التعاقدات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تقليص عقوبة حرمانه من التعاقدات، لتشمل فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل فقط، وفقاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس". وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي: "محكمة كاس وافقت على تقليص عقوبة حرمان ريال مدريد من التعاقدات إلى فترة واحدة فقط كانون الثاني 2017 وبذلك يستطيع النادي الدخول إلى الميركاتو الصيفي المقبل".

الشرق 22/12/2016

بيكنباور يخرج عن صمته أخيراً

كسر أسطورة كرة القدم الألماني فرانس بيكنبابور حاجز الصمت أخيراً واستنكر مجدداً الإدعاءات بشأن تقديم رشى تتعلق ببطولة كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا. وكتب بيكنباور, بصحيفة "بيلد" الألمانية: "من خلال معرفتي, منح ألمانيا حق استضافة كأس العالم لم يكن من خلال شراء الأصوات. لم نكن نحتاج رشوة أي شخص ولم نقدم رشوى لأحد". وأصبح بينكباور (71 عاماً) شخصية محورية في التحقيقات الدائرة بشأن وجود أموال غامضة جرى دفعها فيما يتعلق بكأس العالم وذلك بحكم منصبه السابق كرئيس للجنة المنظمة للبطولة. وقال بيكنباور إن هذه المقابلة ستكون الأخيرة له بصحيفة "بيلد". وأوضح أنه لن يعلق بالتفصيل على القضية "لحين انتهاء السلطات الألمانية والسويسرية، الذين أتعاون معهم بالطبع، من هذه التحقيقات".

الشرق 22/12/2016

خوان دل بوترو رياضي العام في الأرجنتين

اختتم لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل عام 2016 الأبرز في مسيرته بالفوز بحائزة الرياضي الأفضل في الأرجنتين هذا العام، الذي يشهد عودته إلى الملاعب بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في رسغ اليد. وفاز دل بوترو، الذي يحظى بتعاطف وحب كبيرين من جانب أغلبية الشعب الأرجنتيني، بالميدالية الفضية هذا العام في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، كما قاد الأرجنتيني للتتويج بلقب بطولة كأس ديفيز للمرة الأولى في تاريخها، وصعد من المركز 1042 إلى المركز 38 في الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين.