TL

نهاية السنة على غير بدايتها والخير الى الأمام، فلبنان الثالث بين مئة مصرف عربي حسبما أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وللبنان مؤتمر داعم سيعقد في باريس آخر الشهر المقبل أو مطلع شباط حسبما أكد وزير الخارجية الفرنسي، الذي أجرى محادثات مهمة في بيروت مهنئاً رئيس الجمهورية بانتخابه والرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ومقدّراً للرئيس بري رعايته للحوار اللبناني.

المنار

المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب يعلن تفكيك 19 خلية إرهابية خلال العام 2016، معظمها مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

nbn

رغم اشتباكات عين الحلوة التي أبقت التوتر مفتوحاً في المخيم، فإن الاستقرار اللبناني أمنياً وسياسياً لا يضاهيه استقرار على مساحة العالم، فالعواصم الأوروبية قلقة من تمدد الإرهاب وتعيش هاجساً أمنياً يزداد كل يوم، الارتياح اللبناني تشهد عليه زحمة السير في شوارع بيروت.

mtv

وزير الخارجية الفرنسية هنأ لبنان باكتمال هيكله المؤسساتي، وطهران توفد نائب وزير خارجيتها الى بيروت.

NTV

دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فرنسا إلى أن تضع بقوة أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الحل الوحيد والدائم والمستدام للنازحين في لبنان، وهو عودتهم الآمنة إلى المناطق المستقرة في بلدهم الأصلي.

المستقبل

رغم بعض الأمطار اليوم، لكن الشمس تشرق مجدداً على لبنان؛ بهذه العبارة اختتم وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت زيارته إلى السراي الحكومي، حيث زار الرئيس سعد الحريري. وزير خارجية فرنسا كان زار الرئيس ميشال عون، ونقل أن رئيس الجمهورية، سيزور المملكة العربية السعودية قريباً، وأعلن أن بلاده، ترغب في لعب دور "المسهل" للحوارات في المنطقة.

OTV

خارجياً تهافت دولي على استدراج لبنان للعب دور إقليمي افتقده منذ نصف قرن ربما، وداخلياً توافق لبناني ميثاقي يعطي العهد زخماً كافياً لمقاربة كل المسائل الشائكة سابقاً، وحلحلة كل العقد المستعصية قبلاً، هكذا وبعد أقل من شهرين على انتخاب الرئيس، صار تشكيل حكومة جامعة وراءنا، وقبل أقل من أسبوع على ولادة الحكومة يبدو أن بيانها الوزاري سيكون منجزاً أيضا اليوم أو غداً.

LBC

يبدو أن الحكومة التي تأخر نسبياً تشكيلها بدأت بالتعويض عن التأخير بتسريع البيان الوزاري لإقراره في مجلس الوزراء، ثم مناقشته في مجلس النواب للمصادقة عليه.

الميادين

فصائل سورية "معارضة" تقر بأن خروجها من حلب "خسارة كبيرة".

الجزيرة

إخلاء شرق حلب من المدنيين يوشك على الانتهاء.

العربية

واشنطن تعلن قتل 28 من القاعدة باليمن منذ سبتمبر.