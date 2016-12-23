النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى مسؤولية تقع على مرجعيات لبنانية باتت تملك من الأوراق، ما يمكنها من استرجاع الكثير من القرار اللبناني أو تأمين استقلاليته بناء على تقويم مصلحة لبنان.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم يثمر في الاتفاق على قانون انتخاب. وقالت: فيما الرئيس نبيه بري يسعى إلى تحقيق إنجاز ثان بعد الحكومة، ويناقش مع تيار المستقبل وحزب الله قانون الانتخاب، لا تزال الأحزاب المسيحية تدور في حلقة مفرغة حول القانون العتيد. ولفتت إلى خشية معارضي بري أن يثمر ضغطه في قانون الانتخاب كما في الحكومة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال: لا أحد يريد تمديد ولاية البرلمان الثالثة، ولا أحد يريد الانتخابات النيابية. مآل ذلك أنّها واقعة بالقانون النافذ المرذول في الظاهر. ورأى أن ثغر قانون 2008 وتسارع المهل يضعان الانتخابات في مهب الريح.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى استقرار إجباري لإبقاء لبنان جنة النازحين، لافتاً إلى مخاوف لبنانية من عملية تطبيع لإقامة النازحين السوريين في لبنان. وقال يراد للبنان استقراراً يجعله جنة النازحين ويمنعه من التحول إلى جنة للإرهابيين.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن العمر الطبيعي لحكومة سعد الحريري 180 يوماً بالتمام والكمال. ينتهي في 20 حزيران 2017، وبعد هذا التاريخ تدخل في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تفرزها الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس النيابي في عشرين حزيران. ورأى أنّ المهمة الانتخابية للحكومة ليست سهلة في ظل الانقسام الحاد حول شكل القانون، لافتاً إلى توجس من اجتماع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله على قانون انتخابي نسبي وفرضه على الواقع اللبناني.

الديار/ هيام عيد

قالت أن اعتماد النسبية في قانون الانتخاب تحاصر البيان الوزاري وقد تؤخر إقراره. وأوضحت نقلاً عن مصدر حكومي أنّه وبصرف النظر عن كل ما يحيط بالحكومة من حديث حول الأحجام والتوازنات، فإن انطلاقتها ستكون ثابتة وسيبرز ذلك عبر البيان الوزاري الذي سيحمل مضامين خطاب القسم، وسيصار إلى إنجازه بسرعة تمهيداً لحصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي.

المستقبل/ ثريا شاهين

قالت أنه بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة، فإنّ الإيجابية تنسحب على الموازنة العامة وأنّها بأهمية الاستحقاقين الأولين، وبأهمية الرغبة التي يبديها كل الفرقاء بوقف الشلل في الإدارة والحفاظ على البلد.

اللواء/ رلى موفق

تحدثت عن عوامل دولية وإقليمية ومحلية حامية للاستقرار، أبرزها نموذج الطائف والنزوح السوري، ورأت أنّ الحكومة هي تسوية مؤقتة بانتظار التسويات الكبرى بعد تسلم ترامب. وأوضحت أنّ اجتماع موسكو الثلاثي رسم خارطة طريق للحل السوري ولبنان سيكون مركز أعمال سوريا.