The Washington Post

الشرطة الأسترالية تقول إنها أحبطت تفجيرات خلال فترة الميلاد

اعتقلت الشرطة الأسترالية في ملبورن 7 مشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من الهجمات بالقنابل في قلب المدينة الأسترالية الثانية من حيث الحجم، يوم عيد الميلاد بحسب ما أعلن مسؤول أسترالي الجمعة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الرجال السبعة ينتمون إلى "داعش"، وقد خططوا لتنفيذ الهجمات في محطة القطار في شارع "فليندرز" وساحة "فيديرايشن" المجاورة وكاتدرائية القديس بولس، بحسب ما أعلن مفوّض الشرطة في ولاية فيكتوريا غراهام أشتون. وكانت الشرطة تراقب المشتبه بهم السبعة منذ مدة واشتبهت بأنهم كانوا يخططون لاستعمال متفجرات وأسلحة أخرى كما أضاف أشتون. واعتبرت الشرطة بأنه تم القضاء على هذا التهديد من خلال المداهمات التي نُفذت ليلة الخميس وصباح يوم الجمعة، وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز بأنه سيتم نشر أعداد إضافية من رجال الشرطة في شوارع ملبورن يوم عيد الميلاد لكي يشعر الناس باطمئنان أكبر. وأفادت المعلومات بأن حوالى 400 من رجال الشرطة شاركوا في المداهمات التي نفذت، ولولا نجاح هذه المداهمات لكان من الممكن أن يسقط عدد كبير من الضحايا.

The Guardian

ترامب يدعو الولايات المتحدة إلى "تعزيز وتطوير" ترسانتها النووية بشكل كبير

دعا الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب الخميس، إلى تقوية قدرات البرنامج النووي الأميركي، ما يؤشر إلى وضع حد للجهود السابقة من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية. وغرّد ترامب الخميس على "تويتر" قائلاً: على الولايات المتحدة تعزيز قدرتها النووية بشكل كبير إلى حين يعود العالم إلى المنطق في ما يتعلق بالصواريخ النووية. وجاءت هذه التغريدة في نفس اليوم الذي تحدث فيه الرئيس الروسي بوتين حول القدرات النووية الروسية، حيث قال "نحتاج إلى تعزيز القدرات العسكرية للأسلحة النووية الاستراتيجية، وخاصة الأسلحة القادرة على اختراق أية منظومات دفاعية." وأعقب كلام ترامب تصريح للناطق باسمه جايسون ميلر الذي تحدث عن الحاجة إلى مواجهة تهديد انتشار الأسلحة النووية، وخاصة بين أيدي المنظمات الإرهابية والأنظمة المارقة وغير المستقرّة. كما تابع ميلر القول بأن ترامب سيحثّ على تطوير قدرات الردع الأميركية وتحديثها كسلاح أساسي للسعي وراء السلام. ويُقدّر عدد الصواريخ النووية في العالم بـ15 ألفاً، 90 في المئة منها تملكه الولايات المتحدة وروسيا، وقد عمل البلدان منذ نهاية الحرب الباردة على تفكيك عدد من تلك الصواريخ، كما ألمح ترامب في وقت سابق بأنه قد يدعم حصول كوريا الجنوبية واليابان والمملكة العربية السعودية على أسلحتها النووية الخاصة، لتأمين الدفاع عن نفسها لأن هذا الأمر سيحصل في كل الأحوال.

روسيا اليوم

لأول مرة منذ رفع العقوبات.. الغاز الإيراني إلى أوروبا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" أن طهران صدرت مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لأول مرة منذ رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها في يناير/كانون ثاني الماضي. ونقلت الوكالة عن وزارة النفط الإيرانية، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، تأكيدها أن حقل "بارس الجنوبي" أنتج أكثر من 125 مليون برميل من الغاز المسال خلال الأشهر الثمانية الماضية، مرتفعاً بأكثر من 18 مليون برميل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب الوزارة، بلغ حجم صادرات إيران من الغاز المسال إلى الدول الآسيوية، خلال الأشهر الثمانية الماضية، قرابة 98 مليون برميل.