الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل بعد اجتماع التكتل: البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم وعلى قانون الانتخاب ان يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير

ترأس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح في الرابية. إثر الاجتماع، قال الوزير باسيل: "بداية نود تهنئة اللبنانيين بالأعياد، وخاصة أنه في لبنان أنعم الله علينا أن نعيد في نفس الفترة بعيد المولد النبوي وعيد السيد المسيح، وإن شاء الله نحافظ على هذه النعمة ويكون فعلاً العهد الجديد مثلما نشهد ميلاداً للبنان الجديد، وكذلك نوجه التهنئة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وللوزراء وكل اللبنانيين على تأليف الحكومة الجديدة".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الجامعة العربية تؤكد مساندتها العراق في جهوده لاستئصال الإرهاب

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الحرص على مساندة العراق حكومة وشعباً، في الجهود الرامية لاستئصال الخطر الذى يمثله تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك تحرير مدينة الموصل. وأعرب أبو الغيط- في بيان أصدره عقب استقباله الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق عن تطلعه إلى أن تتكلل عملية الموصل بالنجاح، بما يدعم أمن واستقرار العراق ووحدة أرضه وسلامته الإقليمية، مع أهمية اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل الحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء.

وكالة الأنباء القطرية

اللجنة الوزارية القطرية - الباكستانية تعقد اجتماعها الرابع

عقدت اللجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة اجتماعها الرابع، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أن الوفد القطري ترأسه الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات والشركات بالدولة، فيما ترأس الجانب الباكستاني السيد شاهد خاقان عباسي الوزير الفيدرالي للنفط والموارد الطبيعية. وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون الثنائي في شتى المجالات بما فيها الطاقة والاستثمار والعمالة والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية والصناعة والتعليم والعلوم والتقنية.

وكالة الأناضول

في تحدٍ لواشنطن.. بوتين يأمر بتعزيز قدرات بلاده النووية

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعزيز قدرات القوات النووية الاستراتيجية لبلاده، بمنظومة صواريخ تضمن اختراق أية منظومات دفاعية صاروخية في العالم، كتلك التي تنوي واشنطن نشرها شرقي أوروبا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع بالعاصمة موسكو، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وقال الرئيس في تصريحاته "يجب رفع كفاءة القوات الاستراتيجية النووية إلى مستوى جديد نوعياً، يسمح بمواجهة أي مخاطر عسكرية قد تحدق بروسيا".

وكالة أنباء رويترز

مصر تؤجل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار المستوطنات

قال دبلوماسيون إن مصر أجلت تصويتاً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان مقرراً يوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بعد أن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي المنتخب واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: يجب على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها النووية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يتعيّن على الولايات المتحدة دراسة تعزيز قدراتها في مجال الأسلحة النووية. وكتب ترامب على حسابه في "تويتر": "يجب على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها النووية بشكل كبير حتى قدوم الوقت الذي سيعود فيه العالم إلى رشده في مسألة الأسلحة النووية".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيسا ايران وكازاخستان: انطلاق مرحلة جديدة من التعاون المصرفي

اتفق الرئيسان الايراني حسن روحاني والكازاخي نور سلطان نزارباييف على عقد جلسة مشتركة قريباً بحضور مسؤولي القطاع المصرفي للبلدين على انطلاق مرحلة جديدة للعلاقات المصرفية بين طهران واستآنه بما في ذلك تبادل افتتاح فروع لمصارف البلدين سريعاً وتوسيع التعاون المصرفي.