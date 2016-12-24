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جو البلد ميلادي، ريستال في القصر الجمهوري وسرعة درس للبيان الوزاري في السرايا الحكومية، والبرلمان جاهز للمناقشة وإعطاء الثقة، وأكثر من ذلك تأكيد من الأمين العام لحزب الله على عدم الإستعداد أو الرغبة أو التفكير في احتكار الحكم والحكومة مع الحرص على المشاركة الشاملة لجميع الأطراف.

المنار

تحدث السيد حسن نصر الله في خطابه عن سلاسة ستنتج البيان الوزاري، وعن نسبية انتخابية تنقذ الواقع السياسي. ومع تفهمه لخشية البعض من قانون كهذا، أكد سماحته الانفتاح على أي نقاش من أجل الوصول إلى القانون الأمثل والأفضل، دون العودة إلى قانون الستين.

nbn

على نيّة الإنجاز والتسريع، أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري المسودة فتجاوزت عملياً البنود الخلافية، وقاربت الصفحات الأربع خطاب القسم في الملفات الاستراتجية، ولامست البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام في الفقرات الاقتصادية والمالية المعيشية.

mtv

في إطلالة للسيد حسن نصرالله بدى منفتحاً للحوار في شأن قانون الانتخاب، أي قانون انتخاب، شرط عدم العودة إلى قانون الستين.

NTV

في الخارج حرص روسي على أفضل العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهذه الإدارة على لسان الرئيس ترامب، ستعمل على حل الأزمات خصوصاً في الشرق الأوسط.

المستقبل

التعقيدات التي واجهت الحكومة لن تنسحب على البيان الوزاري. هذا ما أكده فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره، وما توحي به أجواء الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الذي انعقد برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير.

OTV

بسرعة وضعت لجنة صياغة البيان الوزاري اللمسات الأخيرة، ليأتي بشكل شبه كامل نسخة عن خطاب القسم للرئيس ميشال عون، مع بعض التمايزات اللغوية. وفي سياق البحث عن عنوان للحكومة الحالية، ينتظر أن تأخذ اسمها من جلسة الثقة نفسها، فتصبح "حكومة استعادة الثقة"، وأمامها الكثير من التحديات، وأكثر من العمل.

LBC

الرئيس الروسي يشدد على الحل السياسي للأزمة السورية. وفي تقرير دبلوماسي، أنّ بوتين ينتظر انطلاق عهد ترامب الشهر المقبل لمعالجة الخلل في النظرة المشتركة نحو أزمات العالم.

الميادين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الرئيس السوري بشار الأسد بانتهاء عملية استعادة حلب من المسلحين، مؤكداً أن "التركيز ينبغي أن ينصبّ على التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السورية".

الجزيرة

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الدول التي تمتلك ترسانات نووية في العالم، إلى "خفض حجم هذا النوع من الأسلحة تمهيداً للتخلص منها بشكل كامل"، مشيرةً إلى أن "الحكومة الصينية تدعو دائماً لحظر كامل للأسلحة النووية في العالم".

العربية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه "تلقى رسالة الرئيس فلاديمير بوتين"، معرباً عن أمله بـ"أن تتمكن أميركا وروسيا من التقيد بالأفكار الواردة فيها وعدم السير في طريق بديل".