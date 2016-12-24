النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن أولويات متمايزة بين الرؤساء للمرحلة المقبلة، والاختيار في تحييد بعض الملفات الاجتماعية، وقالت إنّ الأهم هو أن يكون هناك برنامج اجتماعي اقتصادي يساعد لبنان في تمرير المرحلة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

أكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يستسلم لقانون الستين، وأن جهاده مفتوح نحو تحقيق النسبية. وهو متفائل بإمكانية إرضاء رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، واعتبر أن تلويح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالقانون الأرثوذكسي يعيد رسم خريطة المواقف من قانون الانتخاب إلى الصفر.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال: أوحت المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، أن مسيرة العهد ستمضي بيسر وسلاسة على كل المستويات، خصوصاً إذا ظل تعاطي الأفرقاء مستمراً بالروحية الإيجابية السائدة، بعيداً عن أي تعقيدات أولية بات يمكن البعض أن ينزلق إليها. وأشار إلى أن قانون الانتخاب سيفرض تمديداً تقنياً ويأخذ بهواجس المتوجسين والخائفين من النسبية.

اللواء/ المحلل السياسي

اعتبر أن اقتراح الوزير جبران باسيل الانتخابي من شأنه تحريك المياه السياسية الراكدة والتعجيل في البحث الجدي، وقال: يرى مراقبون أن المخرج الأكثر احتمالاً وقبولاً هو إما الركون إلى المشروع المركب أو البقاء على قانون الستين رغم أنه أبغض الحلال.